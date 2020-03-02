На Прикарпатті ще одну жінку перевіряють на коронавірус
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Галку.
1 березня орієнтовно о 18 годині в обласну інфекційну лікарню в Івано-Франківську доставили мешканку Рожнятівського району із підозрою на коронавірус.
Про це сьогодні з посиланням на гендиректора обласної інфекційної лікарні Романа Остяка повідомили у випуску новин UA.Карпати. За його словами, у жінки – симптоми свинячого вірусу. Аналізи госпіталізованої відправили на діагностику.
Госпіталізована кілька тижнів тому повернулася з Італії. Заступниця головного лікаря Любов Андрусишин зауважила, що у жінки немає клінічних симптомів коронавірусу, але в тренувальних цілях її ізолювали на перевірку.
"В нас в області повно заробітчан з Італії, але це не означає, що при нежиті треба їхати зразу в інфекційну лікарню. Має оглянути спершу сімейний лікар. У неї нежить, немає високої температури, схоже на ГРВІ”, – додала Андрусишин.
Нагадаємо, жительку Делятина госпіталізували до обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус. Її аналіз перевіряли в Києві, попередньо встановили діагноз грип середньої тяжкості, ускладнений двобічною пневмонією. Після перевірки коронавірус не знайшли.
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