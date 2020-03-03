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03 березня 2020, 18:31 13

Казати, що це чума - неправильно, - мер Івано-Франківська про коронавірус

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03 березня 2020, 18:31 13
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В Івано-Франківську обмежувати масові заходи поки що не будуть
В Івано-Франківську обмежувати масові заходи поки що не будуть

В Івано-Франківську провели позачергове засідання щодо протидії поширення коронавірусу.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа в facebook.

Як стало відомо, в Україні підтверджено перший офіційний випадок зараження на новітній коронавірус. Зовсім близько до Івано-Франківська, в Чернівцях.

"Це невтішні новини, але, відверто кажучи, ми очікували цього. І про це не можна мовчати чи замовчувати факти", - йдеться в повідомленні.

На сьогоднішній день питання стоїть в облаштуванні додаткових місць в інфекційних відділеннях для ізоляції пацієнтів із подібними симптомами. Опрацьовано механізми з пошиття захисних масок та одягу. А також масове поширення пам'яток про запобіганню захворюваності.

Хороша і потрібна ініціатива в місті це миття транспорту дезінфікуючими засобами. Також це стосується шкіл - миття та провітрювання аудиторій. Поки що потреби в обмеженні масових заходів немає, наголошує мер.

"Так, це ще невідомий вірус, і ми не маємо від нього вакцини чи специфічного лікування. Однак вчені над цим працюють. Хорошою новиною є те, що багато людей одужують від коронавірусу. Тобто летальність є невелика, всього 2%. Адже повністю видужали вже 30 тисяч людей у світі. Так, ми боїмося невідомого, але казати, що це чума, неправильно", - наголошує Марцінків.

Найпоширенішими симптомами коронавірусу є висока температура понад 38 градусів, втома та сухий кашель. У деяких пацієнтів можуть виникати ломота у м'язах і суглобах, нежить, біль у горлі або діарея.

Гаряча лінія інфекційної лікарні: 099 544 83 32.


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