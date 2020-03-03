На Прикарпатті у горах травмувався турист
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
3 березня об 11:40 до пошуково-рятувального відділення селища Осмолода надійшло повідомлення від керівника туристичної групи, у складі якої перебувало 10 чоловік з Києва. Він поінформував, що один з туристів 1980 року народження отримав травму.
Як з’ясувалося, чоловік травмувався під час проходження туристичним маршрутом в урочищі Копилець.
До аварійно-рятувальних робіт залучено рятувальників пошуково-рятувального відділення селища Осмолода - 4 чоловік особового складу на 1 одиниці техніки.
О 12:35 рятувальники зустріли групу туристів та надали допомогу потерпілому.
Чоловіка транспортували до місця дислокації Осмолодського пошуково-рятувального відділення та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, на Закарпатті розбився сноубордист із Києва. Турист катався на сноуборді та зіткнувся з опорою канатного підйомника.
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