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02 березня 2020, 12:53 25

Стало відомо, що чекає на евакуйованих українців у Нових Санжарах

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02 березня 2020, 12:53 25
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У четвер, 5 березня, евакуйовані із китайської провінції Ухань, де зараз лютує смертельно небезпечний коронавірус, можуть залишити обсервацію у Нових Санжарах на Полтавщині
Фото: Pixabay
У четвер, 5 березня, евакуйовані із китайської провінції Ухань, де зараз лютує смертельно небезпечний коронавірус, можуть залишити обсервацію у Нових Санжарах на Полтавщині

Про це повідомляють RegioNnews із посиланням на 112 Україна.

Люди зможуть залишити обсервацію в четвер зранку. Але за умови, що в них не буде виявлено симптомів коронавірусу.

Нагадаємо, що в суботу, 29 лютого, у евакуйованих українців та членів екіпажу, який доправив їх на батьківщину, взяли ще кілька аналізів на виявлення збудника атипової пневмонії в організмі. Результати очікують отримати у середу.

Тим часом, як повідомляли RegioNews раніше, усього під медичним наглядом на нову коронавірусну інфекцію в Криму і Севастополі знаходяться 50 людей, які прибули з Китаю.


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