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Ситуація в Нових Санжарах: Скалецька щосили грає в теніс з евакуйованими
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03 березня 2020, 11:53 19

Ситуація в Нових Санжарах: Скалецька щосили грає в теніс з евакуйованими

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03 березня 2020, 11:53 19
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Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька взяла участь у турнірі з настільного тенісу в умовах обсервації у "Нових Санжарах" разом із евакуйованими з Китаю людьми
Фото: facebook/zoryana.chernenko
Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька взяла участь у турнірі з настільного тенісу в умовах обсервації у "Нових Санжарах" разом із евакуйованими з Китаю людьми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінки у Facebook голови МОЗ та журналіста Олександра Махова.

"За ці дні настільний теніс став найулюбленішим видом спорту в "Нових Санжарах". В нас навіть відбувся перший міжнародний турнір в умовах обсервації", - написала Скалецька.

У свою чергу Махов повідомив, що у турнірі взяли участь близько 20 гравців. Переміг Олександр Кустенко із Маріуполя, який отримав медаль та кубок від Львівської обласної федерації настільного тенісу.

Нагадаємо, 20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців. Проти шістьох провокаторів уже відкрили кримінальні провадження. Слідству відомо, що більшість із них не місцеві. Зокрема це мешканці Кропивницького та Кривого Рогу.

Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, станом на сьогодні, 27 лютого, не хворий на коронавірус COVID-2019.


Зоряна Скалецкая турнир Нові Санжари теніс
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