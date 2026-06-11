"Дорожні відкати" у Полтаві: НАБУ затримало депутата міськради Бражника

Юрій Бражник. Фото: rada-poltava.gov.ua

Про це інформує інтернет-видання "Полтавщина" з посиланням на неофіційні джерела, передає RegioNews.

За наявною інформацією, 10 червня Бражнику повідомили про підозру за статтею 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Після цього його доставили до ізолятора тимчасового тримання в Києві.

У правоохоронних органів є 72 години з моменту затримання, щоб звернутися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. Очікується, що відповідне рішення може бути ухвалене 11-12 червня.

За попередньою інформацією, підозра стосується ймовірних "відкатів" під час виконання ремонтних робіт на дорогах у Полтаві. У межах цього ж провадження НАБУ вже розслідує дії інших осіб, зокрема колишнього фактичного власника ТОВ "ДРСУ Полтава" Віктора Прядки.

Раніше детективи вже проводили слідчі дії за участі Бражника під час масштабних обшуків у Полтавській міській раді та в помешканнях посадовців. Тоді його називали одним із неформальних кураторів сфери житлово-комунального господарства міста.

Сам депутат публічно коментував обшуки, називаючи їх "шоу", та заявляв, що під час слідчих дій у нього вдома знайшли лише невелику суму готівки та побутові речі.

Бражник також пояснював свою взаємодію з посадовцями та підрядниками необхідністю контролю за якістю міських ремонтів і турботою про виборців.

Наразі слідство триває, а правоохоронці встановлюють можливі інші епізоди у межах корупційної схеми.

Нагадаємо, в середу, 10 червня, детективи НАБУ провели слідчі дії у Полтавській міській раді та за місцями проживання низки місцевих посадовців. Розслідування стосувалося ймовірної схеми системного вимагання 10-відсоткових "відкатів" від підрядних організацій, які виконували ремонт дорожньої інфраструктури в Полтаві.