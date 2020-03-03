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03 березня 2020, 15:31 1

На Полтавщині захворюваність на грип перевищила епідпоріг

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03 березня 2020, 15:31 1
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Захворюваність на грип та ГРВІ у Полтавській області перевищила епідпоріг
Фото: Pixabay
Захворюваність на грип та ГРВІ у Полтавській області перевищила епідпоріг

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України.

За тиждень в області на гострі респіраторні інфекції захворіли 8313 осіб. Це означає, що епідеміологічний поріг перевищено на 14%.

Найвищі рівні захворюваності спостерігаються в м. Горішні Плавні, Полтавському та Кобеляцькому районах. Найбільше постраждали діти, віком від 0 до 4 років.

Як інформували RegiоNews раніше, 3 березня під час брифінгу Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров`я України, офіційно повідомив про виявлення коронавіруса в Чернівцях.


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