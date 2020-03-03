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03 березня 2020, 08:51 45

Зеленському пропонують трьох кандидатів на посаду міністра оборони - ЗМІ

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03 березня 2020, 08:51 45
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Оточення президента України Володимира Зеленського пропонує йому трьох кандидатів на пост міністра оборони замість Олексія Загороднюка, якого можуть відправити у відставку
Фото: president.gov.ua
Оточення президента України Володимира Зеленського пропонує йому трьох кандидатів на пост міністра оборони замість Олексія Загороднюка, якого можуть відправити у відставку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZN.UA.

За даними ЗМІ, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наполягає на кандидатурі Андрія Тарана, генерал-лейтенанта Збройних сил у відставці. Він був звільнений у запас у 2016 році. У 2015 році Таран був представником України в СЦКК, входив до підгрупи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі в Мінську.

Голова СБУ Іван Баканов і голова комітету з питань національної безпеки і оборони у Верховній Раді восьмого скликання Сергій Пашинський лобіюють призначення Андрія Сенченка. Сенченко – народний депутат трьох скликань. Разом із Пашинським і Аваковим він був членом парламентської фракції "Батьківщини". У 2019 році залишив партію Юлії Тимошенко.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов пропонує Зеленському кандидатуру Михайла Коваля. Генерал-полковник Коваль нетривалий час очолював військове відомство: він був в. о. міністра оборони в уряді Арсенія Яценюка з 23 березня по 3 липня 2014 року.

Крім того, за даними видання в уряді може з'явитися нова посада - силового віце-прем'єра. Її може обійняти Арсен Аваков, зберігши при цьому пост глави МВС.

Зазначимо, відповідно до Конституції, міністра оборони і міністра закордонних справ, призначає президент. Однак відправити їх у відставку може лише Верховна Рада.

Нагадаємо, раніше депутат від фракції "Слуга народу" і керівник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський заявив, що в оновленому Кабміні Арсен Аваков має залишитися на посаді міністра внутрішніх справ.

Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Рада може здійснити 4 ротації в уряді.

Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.


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