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02 березня 2020, 09:19 49

На засіданні в середу Рада може змінити 4 міністра - джерело

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02 березня 2020, 09:19 49
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На позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Верховна Рада може здійснити 4 ротації в уряді і призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соцполітики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості
Фото: @PMHoncharuk
На позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Верховна Рада може здійснити 4 ротації в уряді і призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соцполітики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості

Як передає RegioNews, про це повідомив співрозмовник "Української правди" у керівництві "Слуги народу".

"Якщо все буде гаразд, то в середу буде мінімум чотири призначення в уряд: МЗС, МОЗ, Мінсоц і, можливо, віце з питань промисловості. Ну і Рєзнікова призначать міністром окупованих територій", - розказало джерело.

За даними видання, главу МЗС Вадима Пристайка може замінити чинний віцепрем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба.

При цьому не вдалося дізнатися, хто в такому разі забере на себе функціонал віце з євроінтеграції. Видання допускає, що сам Кулеба буде суміщати дві посади.

Невідомі поки і кандидатури на МОЗ і Мінсоц.

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Пізніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що станом на 1 березня ніяких заяв від Гончарука в Раду не надходило.


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