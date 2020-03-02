"Слуга народу" хоче залишити Авакова в оновленому Кабміні
Про це заявив депутат від фракції "Слуга народу" і керівник комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає RegioNews.
"Ми розуміємо, що велика частина Кабміну є кандидатами на вихід з уряду. Чому? Тому що за певними своїми напрямами міністерства просто не впоралися. Це можна сказати по більшості міністерств. Крім одного - це Міністерство внутрішніх справ. Тому що за цим напрямом однозначно треба визнати - це одне з найсильніших міністерств. Думаю, з цим погодяться багато моїх колег і депутатів", - сказав він.
За словами Монастирського, міністр Аваков однозначно повинен залишитися працювати в оновленому Кабміні, і на цю посаду його точно буде призначено.
Нагадаємо, Арсен Аваков очолив МВС на початку 2014 року і займає цю посаду найдовше з усіх міністрів МВС за всю історію України.
В листопаді 2014 року Аваков був перепризначений міністром після позачергових виборів Верховної Ради, в квітні 2016 року - після призначення прем'єром Володимира Гройсмана і в серпні 2019 року - після приходу на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
За відставку Авакова регулярно відбуваються акції протесту, а представники громадянського суспільства звинувачують міністра МВС в провалі реформи поліції, зриві переатестації, саботажі розслідування резонансних справ, залишенні на посадах фігурантів справ Майдану, затягуванню розкриття нападів на громадських діячів, а також у численних корупційних скандалах.
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