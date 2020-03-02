Росія сформувала дві армії біля українського кордону - розвідка
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню Obozrevatel, передає RegioNews.
"Російська Федерація продовжує нарощувати угруповання військ поблизу кордону з Україною. На сьогодні завершується формування двох нових армій у Західному та Південному військових округах (це 20-та армія, штаб у Воронежі, і 8-а армія, Новочеркаськ), а також 22 армійського корпусу (Сімферополь) на тимчасово окупованому Кримському півострові”, - заявив Скібіцький.
За його словами, фактично ворог сформував основні бойові частини і здійснює формування підрозділів забезпечення, а досягнення оперативних спроможностей ворожих армій очікується до кінця 2021 року
Він додав, що з'єднання та частини Південного і Західного військових округів РФ у пріоритетному порядку отримують сучасні та модернізовані зразки озброєння і військової техніки.
Особлива увага приділяється переозброєнню авіаційних частин ударними літаками і вертольотами, а також постачанню у війська новітнього ракетного озброєння наземного та морського базування.
Раніше Європейський союз заявив, що не визнає російські паспорти, видані жителям окупованого Криму після його анексії, та закликав до цього всіх членів ОБСЄ.
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