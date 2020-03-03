Рада знову засіла за земельний закон
Про повідомляє RegioNews, посилаючись на порядок денний Ради.
Згідно з ним, також для розгляду в першому читанні нардепам запропоновані зміни до Кримінального кодексу України щодо уточнення ознак окремих злочинів у сфері службової діяльності.
Також Рада повинна ратифікувати Рамкову угоду між урядом України та урядом Королівства Данія щодо загальних умов і процедур, організаційних заходів і фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні.
Крім того, на порядку денному - постанови про парламентські слухання на теми: "Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні", "Про основи державної політики сталого розвитку України" та "Стан реалізації основ антикорупційної політики в Україні".
Нагадаємо, станом на 21 лютого Верховна Рада розглянула понад півтори тисячі правок до закону про ринок землі.
6 лютого ВР почала розглядати поправки до законопроекту про ринок землі.
13 листопада 2019 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10), який вводить ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.
- 14:05 03 березня Кабмін передав на приватизацію ще понад 430 об'єктів
- 14:04 03 березня На Львівщині 7 осіб перевіряли на коронавірус
- 13:59 03 березня Знайдено тіло одного з рибалок, що зникли в Київському морі чотири дні тому
- 13:58 03 березня Турецькі війська в Сирії збили ще один літак Асада
- 13:50 03 березня У Чернівцях та області поки не оголошуватимуть карантин у школах через коронавірус
- 13:47 03 березня Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус