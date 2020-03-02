Рада в середу може голосувати і про відставку Рябошапки
Як передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
"Це в черговий раз, я вже до цього починаю звикати. Нічого нового, і нічого не відбудеться", - сказав він.
Уточнюючи, чи означає це, що голосування в середу щодо його відставки не буде, генпрокурор сказав: "Голосування може бути, але я не думаю, що воно буде успішним".
Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.
Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Верховна Рада може здійснити 4 ротації в уряді і призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соцполітики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості
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