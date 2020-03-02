13:47  03 березня
Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч
11:53  03 березня
Ситуація в Нових Санжарах: Скалецька щосили грає в теніс з евакуйованими
13:10  03 березня
Уряд ухвалив рішення продати єдиного виробника солі в Україні "Артемсіль”
UA | RU
UA | RU
02 березня 2020, 10:40 23

Рада в середу може голосувати і про відставку Рябошапки

Читайте также
на русском языке
02 березня 2020, 10:40 23
Читайте также на русском языке
Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним
Фото: facebook/gp.gov.ua
Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним

Як передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

"Це в черговий раз, я вже до цього починаю звикати. Нічого нового, і нічого не відбудеться", - сказав він.

Уточнюючи, чи означає це, що голосування в середу щодо його відставки не буде, генпрокурор сказав: "Голосування може бути, але я не думаю, що воно буде успішним".

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Верховна Рада може здійснити 4 ротації в уряді і призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соцполітики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості


Руслан Рябошапка Верховная Рада голосування
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Корпорація Зе. Чи завадять "собаки та дороги" взяти "Слугам народу" ради на Миколаївщині
03 березня 2020, 10:17
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »