Рада в середу може голосувати і про відставку Рябошапки

Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним

Фото: facebook/gp.gov.ua

Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним

Як передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка. "Це в черговий раз, я вже до цього починаю звикати. Нічого нового, і нічого не відбудеться", - сказав він. Уточнюючи, чи означає це, що голосування в середу щодо його відставки не буде, генпрокурор сказав: "Голосування може бути, але я не думаю, що воно буде успішним". Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів. Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Верховна Рада може здійснити 4 ротації в уряді і призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соцполітики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості

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