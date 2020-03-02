Нардеп: у "Слузі народу" розглядають єдиного кандидата на прем’єра - Шмигаля

Народні депутати фракції "Слуга народу" завтра обговорять питання щодо кадрових змін в уряді, зокрема, і щодо можливої відставки прем’єр-міністра Олексія Гончарука

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Народні депутати фракції "Слуга народу" завтра обговорять питання щодо кадрових змін в уряді, зокрема, і щодо можливої відставки прем’єр-міністра Олексія Гончарука

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, депутат від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський, пише УНН.

Всередині фракції на посаду наразі розглядають одного кандидата – це новопризначений віце-прем’єр-міністр України, міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, говорить народний депутат.

"По багатьом міністрам завтра буде стояти питання. Насправді, по кандидатурам – хто саме точно піде, сказати зараз дуже тяжко, тому що по багатьом кандидатурам накопичилось багато негативу, який може реалізуватись у відставку. Головне - щоб модель уряду, який залишиться, а тим паче нового уряду, була більш ефективною", - сказав Монастирський.

Нардеп не виключив, що на засіданні відбудеться можливе обговорення Дениса Шмигаля у ролі нового прем’єра.

"Зараз багато варіантів обговорюється. Це (Денис Шмигаль - ред.) – один із варіантів. Але, насправді, фінальне обговорення має відбутись саме завтра - на фракції. Тому я думаю, що вже після того, як фракція обговорить і буде прийняте якесь рішення, можна буде говорити про рішення", - підкреслив він.

Зі слів голови комітету, інших кандидатур крім Шмигаля на посаду прем’єра у фракції наразі не розглядається. "Те, що ми зараз обговорюємо у розмовах між депутатами протягом цих днів, то наразі серед народних депутуатів фракції "Слуга народу" інших кандидатур не розглядається", - додав він.

"По абсолютно всім іншим міністрам йде розмова, тривають обговорення про те, як все має відбуватись. Я думаю, завтра на фракції буде прийнято фінальне рішення, як ми рухаємось і хто буде змінений безпосередньо в уряді", - пояснив Монастирський.

За інформацією українських ЗМІ, віце-прем’єр-міністр України, міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль може очолити новий уряд.