КСУ напередодні термінового засідання Ради розгляне конституційність закону про люстрацію

Конституційний суд України 3 березня продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади", який ввів люстрацію півсотні чиновників часів президентства Віктора Януковича

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Конституційний суд України 3 березня продовжить розгляд скарги на закон "Про очищення влади", який ввів люстрацію півсотні чиновників часів президентства Віктора Януковича

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на порядок денний засідань КСУ на 3-5 березня.

"Продовження розгляду справи за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України "Про очищення влади", 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин третьої, шостої статті 1, частин першої, другої, третьої, четвертої, восьмої статті 3, пункту 2 частини п’ятої статті 5, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону, Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 1, пунктів 7, 8, 9 частини першої, пункту 4 частини другої статті 3, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону, Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 4 цього закону (закрита частина пленарного засідання)", - йдеться в порядку денному суду.

Згідно з порядком денним, засідання суду розпочнеться 3 березня о 10:00. Питання про законність люстрації чиновників буде розглядатися першим на порядку денному.

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Верховна Рада може здійснити 4 ротації в уряді і призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соцполітики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості.

Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.