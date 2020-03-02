Ківу викликали в ДБР
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі ГБР.
"За дорученням Генерального прокурора слідчий Державного бюро розслідувань 27 лютого 2020 з дотриманням вимог ст. 135 КПК України для вручення письмового повідомлення про підозру на 2 березня 2020 на 14:00 год. Викликав народного депутата України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 22 січня 2020 року генеральний прокурор за заявою потерпілого порушив провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України. Відповідні відомості внесені до ЄРДР.
Повідомлялося, що вдень 22 січня Ківа побився з ветераном АТО в ресторані "Моссо", де нардеп зустрічався з "представниками кримінального світу Дніпра", і в якийсь момент у нього виник конфлікт з відвідувачем.
За версією Ківи, людина в закладі поводилася неадекватно і, щоб його заспокоїти нардеп підійшов до його столика, але отримав удар. Після цього генпрокурор порушив кримінальну справу за фактом нанесення народним депутатом Іллею Ківою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.
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