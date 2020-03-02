У Кабміні всіх, хто пов'язаний з закупівлями, перевірять на детекторі брехні
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook.
"Ми впроваджуємо періодичне тестування на поліграфі (в народі, детектор брехні) людей, які приймають рішення про закупівлі. З мого досвіду в бізнесі, поліграф - дуже дієвий інструмент проти відкатів", - написав він.
За його словами, з березня всі міністерства будуть робити закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано.
Дубілет відзначає, що процес буде ефективним, а закупівлі буде робити меншу кількість людей, що дозволить держбюджету економити більше на великих закупівлях.
Також міністр планує перевести до кінця року майже всі закупівлі через єдиний центр, приєднати до проекту не тільки міністерства, але й інші органи виконавчої влади.
Він сподівається, що централізація призведе до того, що закупівлі будуть проходити більш якісно, в бюджеті буде більше заощаджень, знизитися корупція.
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