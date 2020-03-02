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02 березня 2020, 12:06 38

Гончарук розповів, про що говорив з Єрмаком за вечерею

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02 березня 2020, 12:06 38
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час вечері з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком обговорював робочі моменти, і не бачить в цьому якоїсь сенсації
Фото: скрін з відео
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час вечері з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком обговорював робочі моменти, і не бачить в цьому якоїсь сенсації

Як передає RegioNews, про це прем'єр розповів на брифінгу 2 березня.

"Я кожен день зустрічаюся з кимось, з ким розмовляю, іноді, не повірите, з кимось вечеряю. Нічого особливого в цій розмові не було. Ми обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорювали ряд робочих питань. Нічого особливого, що я міг би окремо коментувати", - сказав він.

Нагадаємо, ввечері 1 березня Олексій Гончарук та Андрій Єрмак зустрілися в київському індійському ресторані "Сутра". Журналіст Крістофер Міллер повідомив, що розмова була серйозна, велася приглушеними голосами. Журналіст "не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського".


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