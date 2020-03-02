Гончарук відреагував на прийдешні кадрові зміни в Кабміні

У Кабінеті міністрів України думають про посилення уряду, а кадрові зміни - це командне рішення, яке залежить від президента, позицій колег в парламенті

Фото: facebook/KabminUA

У Кабінеті міністрів України думають про посилення уряду, а кадрові зміни - це командне рішення, яке залежить від президента, позицій колег в парламенті

Як передає RegioNews, про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу 2 лютого.

"Я давно заявляв, що ми думаємо над серйозним посиленням уряду. Це командне рішення, яке залежить від президента, позицій колег в парламенті, яким буде остаточне рішення. Я б не хотів, тому що воно ще не на столі, говорити, кого плануємо замінити, кого не плануємо - ще рано ", - додав він.

При цьому він вкотре наголосив, що поки жодної заяви про свою можливу відставку не писав.

"Я ніяких заяв станом на цю мить не писав. Також багато знаю і чув, очевидно, що у нас будуть з цього приводу консультації з президентом і парламентом".

Також Гончарук розповів, що Україна успішно завершила зимовий сезон і, розповів про користь медичної реформи.

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Верховна Рада може здійснити 4 ротації в уряді і призначити нового міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соцполітики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості.

Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.