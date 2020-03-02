13:47  03 березня
Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч
11:53  03 березня
Ситуація в Нових Санжарах: Скалецька щосили грає в теніс з евакуйованими
13:10  03 березня
Уряд ухвалив рішення продати єдиного виробника солі в Україні "Артемсіль”
UA | RU
UA | RU
02 березня 2020, 08:56 57

Гончарук та Єрмак таємно зустрілися в київському ресторані

Читайте также
на русском языке
02 березня 2020, 08:56 57
Читайте также на русском языке
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися 1 березня у київському індійському ресторані "Сутра"
Фото: twitter.com/ChristopherJM
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися 1 березня у київському індійському ресторані "Сутра"

Як передає RegioNews, про це повідомив журналіст Крістофер Міллер у своєму Twitter.

"Розмова, безумовно, серйозна, але ведеться приглушеними голосами. Нічого не чую", - написав Міллер.

Також він додав: "Щойно вони закінчили розмову і поїхали. Не почув багато, але чув ім'я Ігоря Коломойського".

У свою чергу журналісту BuzzFeed News Тетяні Козирєвій вдалося зняти для "Української правди" відео, як Гончарук і Єрмак залишають ресторан.

Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Пізніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що станом на 1 березня ніяких заяв від Гончарука в Раду не надходило.


Алексей Гончарук Андрей Ермак
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Корпорація Зе. Чи завадять "собаки та дороги" взяти "Слугам народу" ради на Миколаївщині
03 березня 2020, 10:17
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »