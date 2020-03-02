Екскомбат "Айдару" Мельничук заявив про своє затримання за запитом РФ

Колишнього командира батальйону "Айдар", народного депутата 8 скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією за карткою Інтерполу, яку подала Росія

Фото: facebook/SergiyMelnuchykKombatAidar

Колишнього командира батальйону "Айдар", народного депутата 8 скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією за карткою Інтерполу, яку подала Росія

Як передає RegioNews, про це сам Мельничук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Мене затримали на болгаро-грецькому кордоні. Картку Інтерполу виставила Росія", - заявив він.

За словами Мельничука, він перебуває у відділку з дружиною, яка на 7 місяці вагітності і з 9-місячним сином.

Нагадаємо, в червні 2015 року Верховна Рада дала згоду на залучення Мельничука до кримінальної відповідальності. Його підозрювали у здійсненні ряду кримінальних правопорушень, зокрема за ст. 257 (організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації або на окремих осіб, а також участь у такій банді або у здійсненому нею нападі) Кримінального кодексу України.

У 2017 році НАБУ розслідувало стосовно Мельничука кримінальне провадження за підозрою у декларуванні недостовірної інформації.