Справа Шеремета: апеляцію Антоненка перенесли через хворобу судді

Розгляд апеляції на арешт музиканта Андрія Антоненко, якого слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремета, перенесено через те, що суддя захворів

Фото: Facebook

Розгляд апеляції на арешт музиканта Андрія Антоненко, якого слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремета, перенесено через те, що суддя захворів

Про це повідомив у Facebook юрист Леонид Маслов, передає RegioNews. "Розгляд апеляційних скарг по Ріффмайстеру сьогодні не відбудеться. Суддя захворів", - написал Маслов. Раніше Адвокати підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка заявили, що їхній підзахисний не відмовлявся від проведення слідчого експерименту та проходження допиту на поліграфі. Генпрокурор Руслан Рябошапка, слідство покищо не може розкрити результати роботи.

.