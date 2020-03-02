13:47  03 березня
Кабмін дозволив "продавати" громадянство мінімум за $ 100 тисяч
11:53  03 березня
Ситуація в Нових Санжарах: Скалецька щосили грає в теніс з евакуйованими
13:10  03 березня
Уряд ухвалив рішення продати єдиного виробника солі в Україні "Артемсіль”
UA | RU
UA | RU
02 березня 2020, 13:04 7

Справа Шеремета: апеляцію Антоненка перенесли через хворобу судді

Читайте также
на русском языке
02 березня 2020, 13:04 7
Читайте также на русском языке
Розгляд апеляції на арешт музиканта Андрія Антоненко, якого слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремета, перенесено через те, що суддя захворів
Фото: Facebook
Розгляд апеляції на арешт музиканта Андрія Антоненко, якого слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремета, перенесено через те, що суддя захворів

Про це повідомив у Facebook юрист Леонид Маслов, передає RegioNews.

"Розгляд апеляційних скарг по Ріффмайстеру сьогодні не відбудеться. Суддя захворів", - написал Маслов.

Раніше Адвокати підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка заявили, що їхній підзахисний не відмовлявся від проведення слідчого експерименту та проходження допиту на поліграфі.

Генпрокурор Руслан Рябошапка, слідство покищо не може розкрити результати роботи.


Шеремет Антоненко
Антоненко не відмовлявся від слідчого експерименту та поліграфу — адвокати
27 лютого 2020, 17:58
Справа Шеремета: з'явилися результати експертизи відео з Дугар
12 лютого 2020, 18:46
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Корпорація Зе. Чи завадять "собаки та дороги" взяти "Слугам народу" ради на Миколаївщині
03 березня 2020, 10:17
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »