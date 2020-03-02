Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог

Як передає RegioNews, таку думку висловив політолог Кирило Молчанов на своїй сторінці в Facebook

Фото: facebook/KabminUA

Як передає RegioNews, таку думку висловив політолог Кирило Молчанов на своїй сторінці в Facebook

На думку політолога, економіка України на порозі кризи: "Держстат фіксує зниження темпів зростання економіки (в жовтні-грудня 2019 виріс лише на 1,5%, тоді як в попередніх кварталах: 4,1%, і 4,6%. Далі повний швах з промисловим виробництвом (мінус 1,8% за минулий рік). За січень ситуація ще гірше - не виконується бюджет по надходженнях на 25% і тут на Гройсмана вже штовхати не виходить. Вишенька на торті - зростання держ. боргу на 6 млрд. Загалом, як то кажуть, пахне смаженим".

Така економічна ситуація не залишається непоміченою населенням і відображається на рейтингу Кабміну. "Так ось, по вище викладеним причинам Кабміну не довіряє 66% населення. Поки цей антирейтинг не перекинувся на Зеленського, але в Офісі президента вже нервово запалили. На порожнє перезавантаження уряду немає ні кадрів, ні лавки запасних, не зі Слуг же народу набирати !?", - пише Кирило Молчанов.

Політолог вважає, що єдиним виходом із ситуації для Зеленського може стати часткове перезавантаження уряду.

"Базовий варіант для президента на сьогоднішній день виглядає так - часткове перезавантаження, ймовірна заміна прем'єра і найзашкварених міністрів. Тих, хто вже "відзначився" по повній програмі, Милованов - "дебіл" (тут все ясно), Зоряна Скалецька, яка залягла на карантин в Нових Санжарах, Оржель, який то прогнозує зростання цін на газ, то збирається закривати всі шахти. Загалом, тих товаришів, що тягнуть рейтинг влади на дно прискореним темпом, як батарея біля ніг утопленика", - пише Молчанов.

Нагадаємо, на вимогу президента України Володимира Зеленського Верховна Рада збереться на позачергове пленарне засідання о 16 годині 4 березня.

В Офісі президента повідомили, що глава держави просить включити до порядку денного питання про розгляд кількох проектів законів і про Кабінет Міністрів України. Також президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.