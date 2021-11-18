Медіаатака на Владислава Трубіцина пов'язана з його боротьбою з незаконними МАФами — секретар Київської міськради

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Під час засідання Київради стало відомо, що медіаатака на депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина, в якій використовувалося відео з серверів КМДА, була пов'язана з тим, що він бореться з незаконними МАФами

Про це під час засідання сесії Київради заявив її секретар Володимир Бондаренко.

Зокрема, Володимир Бондаренко зазначив, що днями була здійснена безпрецедентна інформаційна атака на Владислава Трубіцина.

"Я це, звичайно, можу пов'язувати з різними моментами, але, напевно, головне – це наведення порядку з тимчасовими спорудами в Києві", – заявив Секретар Київради.

На даний момент Трубіцин очолює постійну комісію Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, ініціюючи постійні знесення незаконних МАФів.

Далі Володимир Бондаренко приніс вибачення Владиславу Трубіцину за інцидент зі "злитим" в соцмережі відео, додавши також, що проводиться внутрішня перевірка з цього питання.

"Я впевнений, що будуть зроблені адміністративні висновки щодо тих осіб, які цьому сприяли", – підкреслив Володимир Бондаренко.

У свою чергу Владислав Трубіцин, який також був присутній в залі засідань, заявив, що це неприпустимо, коли конфіденційні дані з серверів КМДА оказыаются у відкритому доступі в мережі Інтернет і в соцмережах.

"Особисто я вже звернувся до правоохоронних органів з цього питання. Вважаю, що вони дадуть правову оцінку і винні будуть покарані за цей ганебний інцидент", – резюмував Владислав Трубіцин.