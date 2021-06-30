Владислав Трубіцин ініціює проведення "круглого столу" зі столичними підприємцями

Між підприємцями та міською владою потрібно налагоджувати діалог. Про це заявив голова міжфракційного депутатського об'єднання «Успішний Київ», голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, депутатами Київради подано проєкти рішень, якими пропонується врегулювати питання розміщення тимчасових споруд на території Києва.

Я, разом із першим заступником голови КМДА Олексієм Кулебою та представниками профільних департаментів КМДА, запрошую представників підприємців, профільних громадських об'єднань та відповідних експертних організацій долучитись до напрацювання конструктивних пропозицій", - сказав Владислав Трубіцин.

Формат зустрічі – "вільна розмова", адже саме так кожен з присутніх зможе висловитися та надати свої пропозиції.

Всі бажаючі можуть взяти участь у проведенні "круглого столу", який відбудеться 2 липня о 15:00 за адресою Хрещатик, 36. Реєстрація учасників здійснюється 1 липня до 16:00 за адресою: [email protected] Контактний телефон: (044) 2027029.