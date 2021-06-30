14:46  30 червня
До столиці через спеку заборонили в’їзд фур
17:37  30 червня
На Полтавщині водій збив жінку з дитиною, дівчинка загинула
17:58  30 червня
Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
30 червня 2021, 17:44 229

Владислав Трубіцин ініціює проведення "круглого столу" зі столичними підприємцями

30 червня 2021, 17:44 229
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Між підприємцями та міською владою потрібно налагоджувати діалог. Про це заявив голова міжфракційного депутатського об'єднання «Успішний Київ», голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин.

За його словами, депутатами Київради подано проєкти рішень, якими пропонується врегулювати питання розміщення тимчасових споруд на території Києва.

Я, разом із першим заступником голови КМДА Олексієм Кулебою та представниками профільних департаментів КМДА, запрошую представників підприємців, профільних громадських об'єднань та відповідних експертних організацій долучитись до напрацювання конструктивних пропозицій", - сказав Владислав Трубіцин.

Формат зустрічі – "вільна розмова", адже саме так кожен з присутніх зможе висловитися та надати свої пропозиції.

Всі бажаючі можуть взяти участь у проведенні "круглого столу", який відбудеться 2 липня о 15:00 за адресою Хрещатик, 36. Реєстрація учасників здійснюється 1 липня до 16:00 за адресою: [email protected] Контактний телефон: (044) 2027029.

Чесний бізнес, який дотримується законодавства і працює на розвиток своєї справи і країни у цілому, має всі шанси на успіх. Головне – працювати чесно, а влада створить для цього сприятливий бізнес-клімат", - підсумував депутат Київради.

бізнес депутат Київрада підприємці Владислав Трубіцин круглий стіл

"Успішний Київ" виступає за збереження та відновлення "будинку з мухами"
30 червня 2021, 16:27
У Києві починається "війна" за збереження "будинку з жуками", - депутат Київради Владислав Трубіцин
29 червня 2021, 14:59
Штрафи за порушення благоустрою додатково наповнять бюджет Києва, – депутат Київради Владислав Трубіцин
24 червня 2021, 21:51
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua