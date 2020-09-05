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05 вересня 2020, 15:38 9

Кандидат у мери Кривого Рогу від "слуг" підтвердив, що його син збив 11-річного хлопчика

05 вересня 2020, 15:38 9
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Він просить молитися за постраждалу дитину
Він просить молитися за постраждалу дитину
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Кандидат в мери Кривого Рогу від «Слуги народу» Дмитро Шевчик підтвердив, що його син збив 11-річного хлопчика.

Про це він написав у Facebook, повідомляє RegioNews.

"У двох сім'ях сталася біда. У родині 11-річного хлопчика Саші і моїй. Мій син Марк уходив від зіткнення з авто, втратив керування і виїхав на пішохідний перехід. Машина зачепила Сашу. Дитина постраждала. Зараз він знаходиться в Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. Лікарі кажуть, що стан стабільний. У Саші закрита черепно-мозкова травма, надколи правої скроневої кістки, підозра на ушкодження внутрішніх органів, перелом плечової кістки, і численні садна", - написав Шевчик.

Він додав, що його син Марк "не переховувався і не збирався ховатися з місця ДТП, він викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезий і пройшов медичний огляд, співпрацював з поліцією".

"Ця подія в єдиному реєстрі досудових розслідувань і буде розглянута за законом. Недоброзичливці кажуть, що я намагаюся зам'яти, приховати, відмазати. Це не так. Моєю метою є здоров'я і безпека цієї дитини. З Сашиними батьками Наталією Іванівною та Сергієм Володимировичем перебуваємо в Дніпрі. Розглядаємо всі можливі варіанти лікування та реабілітації. Я беру на себе особисту відповідальність за майбутнє Саші", - повідомив він.

Нагадаємо, про те, що син кандидата в мери Кривого Рогу від "слуг" збив дитину, стало відомо сьогодні вранці.

Слуга народа мер аварія Кривий Ріг Кандидат
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