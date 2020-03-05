Шмигаль призначив собі прессекретаря

Прессекретарем новообраного прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля стала Вікторія Пода

Фото: kmu.gov.ua

Прессекретарем новообраного прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля стала Вікторія Пода

Про це повідомляє RegioNews.

Зазначимо, прессекретарем Олексія Гончарука була Діана Давітян.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада України проголосувала за відставку прем'єра Олексія Гончарука і призначення нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля за пропозицією президента.

Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.