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03 березня 2020, 18:26 1

До місцевих виборів не допустять партії, в яких менше 40% жінок

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03 березня 2020, 18:26 1
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ЦВК не буде допускати до участі в місцевих виборах 2020 року партії, в списках яких не буде дотримано усіх гендерних квот
Фото: Чесно
ЦВК не буде допускати до участі в місцевих виборах 2020 року партії, в списках яких не буде дотримано усіх гендерних квот

Про це повідомляє рух ЧЕСНО, передає RegioNews.

Зазначається, що в кожній п'ятірці списку партії повинно бути не менше двох кандидатів кожного статі. Таким чином гендерний мінімум для жінок і чоловіків становить 40%, і ця норма прописана у виборчому кодексі, ухваленому перед новим роком.

Вперше гендерні квоти на місцевих виборах були введені 2015 року, але тоді санкцій за її недотримання не було. Тепер же ЦВК вперше в історії України не зареєструє список партії, якщо виявить порушення квотного принципу.

Для партій, які висувають кандидатів до рад населених пунктів з кількістю виборців менше 90 тисяч, гендерна квота залишилася на рівні 30% без вказівки послідовності.

Парламентська гендерна квота для наступних виборів теж визначена на рівні 40% і тепер є обов'язковою для виконання.

Нагадаємо, підвищення пенсій відбудеться перед місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня цього року.


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