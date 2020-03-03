Верховна Рада може відправити у відставку генпрокурора Рябошапку
В середу, 4 березня, є велика ймовірність, що Верховна Рада буде розглядати питання про відставку генерального прокурора України Руслана Рябошапки
В середу, 4 березня, є велика ймовірність, що Верховна Рада буде розглядати питання про відставку генерального прокурора України Руслана Рябошапки
Про це виданню "Букви" повідомив нардеп від "Слуги народу” Олександр Качура, передає RegioNews.
"Швидше за все, Рябошапка піде завтра у відставку. Підписи вже зібрані під постановою”, – зазначив Качура.
Він зазначив, що депутати можуть лише визнати звіт генпрокурора незадовільним і чекати аудиту, інакше він може оскаржити своє звільнення в суді.
Також за даними ЗМІ, 3 березня в Верховній Раді групою депутатів вже зареєстровано проєкт постанови № 3154 про недовіру генеральному прокурору Рябошапці.
Його повного тексту покищо нема, а проєкт постанови передано на розгляд керівництву Ради.
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