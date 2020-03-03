У президента немає іншого вибору, окрім як звільнити Гончарука - політолог
Про це пише політолог Кирилл Молчанов на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
"У президента вже немає особливого вибору. Народ вже почув, що Гончарука нарешті викинуть разом з його самокатом. І зрадів. Тепер відмова знести прем'єра покаже тільки слабкість як особисто Володимира Зеленського, так і створеної ним вертикалі. У нашій країні крок назад означає слабкість, а не гнучкість. А слабкості президентам не прощають", - вважає експерт.
Також він вказує, як саме через ЗМІ Президенту і суспільству намагаються нав'язати думку, що зараз не варто звільняти Гончарука.
"Сьогодні почався цирк. Спочатку за дивним збігом, виявилося, що коронавірус вже в Україні (чекаємо масові коментарі експертів, що в такій ситуації знімати прем'єра не можна). Потім з'явилися повідомлення, що МВФ нібито не буде співпрацювати з новим прем'єром (питанням "з чого раптом" у нас як завжди ніхто не задався). Потім понеслися плітки, що відразу кілька послів вимагають зустрічі з Володимиром Зеленським (чекаємо пояснення для нетямущих нібито Європа і Штати виступають за збереження розпрекрасного Гончарука). Загалом "соросята" нарешті зняли рожеві окуляри і зрозуміли, що Зеленський не жартує і що посилати його просто так не вийде", - упевнений Молчанов.
Нагадаємо, Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.
ЗМІ писали, що міністр розвитку громад і територій України, віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль може очолити новий уряд.
Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Рада може здійснити 4 ротації в уряді.
Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.
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