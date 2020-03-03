НАЗК змінило вимоги до заповнення декларацій
Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.
"Національне агентство спростило вимоги до заповнення полів форми декларації. Це рішення дозволило усунути низку проблем, які виникли з початку кампанії 2020 року", - зазначено у повідомленні.
Як повідомляється, зміни до полів, зокрема, дозволили коректно задекларувати транспортні засоби, які набуті за спадщиною або придбані за грошові одиниці, які вийшли з обігу.
В розділі "Цінне рухоме майно – транспортні засоби" декларації у полі "Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою, грн" додано відмітку "Не застосовується".
Крім того, спрощено зазначення місця роботи або проходження служби та займаної посади суб’єктом декларування.
Зокрема, у полях "Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби)" та "Займана посада (або посада, на яку претендуєте)" дозволено зазначати лапки та дужки.
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