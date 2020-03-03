Колишнього командира "Айдару" Мельничука відпустили з-під варти в Греції
Раніше затриманого в Греції народного депутата VIII скликання і екскомбата батальйону "Айдар" Сергія Мельничука відпустили з-під варти
Раніше затриманого в Греції народного депутата VIII скликання і екскомбата батальйону "Айдар" Сергія Мельничука відпустили з-під варти
Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.
Зазначається, що Мельничука звільнили за рішенням прокурора на підставі повідомлення центрального органу Інтерполу про призупинення заявки Росії щодо затримання Мельничука та її перегляд.
Нагадаємо, увечері 1 березня Сергій Мельничук повідомив про своє затримання на кордоні з Грецією по карті Інтерполу, яку подала Росія. Він перебував у відділку з дружиною, яка на 7 місяці вагітності і з 9-місячним сином.
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