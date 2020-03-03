Перший випадок коронавірусу в Україні: реакція соцмереж

Третього березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні зафіксовано перший випадок захворювання на коронавирус

Фото: Facebook

Третього березня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні зафіксовано перший випадок захворювання на коронавирус

Повідомляється, що загрози життю постраждалого поки немає. Лікарі відпрацьовують найближче оточення хворого.

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що ситуація з зареєстрованим першим випадком зараження повністю контрольована.

В Україні на деякий час внесли зміни в правила виклику швидкої допомоги та лікарів, а в Чернівецьких школах вирішили поки не оголошувати карантин, а лише недопускати до уроків дітей з симптомами ГРВІ та грипу.

Пізніше стало відомо, що аналізи українця, у якого виявили коронавірус, будуть відправлені в Лондон для остаточного підтвердження і занесення до статистики ВООЗ.

А тим часом українці в соцмережах з гумором, сарказмом і жартами відреагували на перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус в Україні.

Как видят себя продавцы гречки, соли и спичек после новости "В Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом" pic.twitter.com/qPuGdcU3kV — Серый Кардинал (@slevo4kin) March 3, 2020

У Львові вже розмели антисептики - факт. Тепер біжімо за гречкою, сіллю і милом! Ну і на молебень, свічечку поставити. #коронавірус — Олег Бабій (@Gullit_87) March 3, 2020

Перший пацієнт з корововірусом в Чернівцях: https://t.co/WF4sUWi1Qy — Пан Zабафаній жівчікм (@DFENS3000) March 3, 2020

Нагадаємо, прикордонники, які перевіряли хворого на коронавірус, почуваються добре. Жодних симптомів будь-якої хвороби у прикордонників КПП "Порубне", які пропускали хворого на коронавірус, медики не виявили.