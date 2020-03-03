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03 березня 2020, 14:45 7

Кабмін провів масову чистку міністерств, агентств і держслужб

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03 березня 2020, 14:45 7
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Уряд України напередодні позачергового засідання Верховної Ради, де можливий розгляд відставки прем'єр-міністра, прийняв низку призначень і звільнень в державних установах - службах, агентствах, міністерствах
Фото: facebook/KabminUA
Уряд України напередодні позачергового засідання Верховної Ради, де можливий розгляд відставки прем'єр-міністра, прийняв низку призначень і звільнень в державних установах - службах, агентствах, міністерствах

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, Кабмін призначив:

- заступником в ГФС - Сергія Солодченко;
- головою державної соціальної служби - Богдана Матвійчука;
- головою державного агентства водних ресурсів - Олексія Кузьменкова;
- першим заступником голови Державного агентства резерву - Максима Тимохіна;
- заступником міністра інфраструктури - Іллю Сагайдака;
- заступником міністра з питань європейської інтеграції - Наталю Форсюк;
- заступником міністра соціальної політики - Бориса Лебедцова;
- заступником міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - Ігоря Дядюру;
- державним секретарем Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства - Олександра Черних;
- головою Державної служби експортного контролю - Олександра Павличенко;
- головою Державного агентства розвитку туризму - Мар'яну Олеськів;
- головою Державної служби праці - Ігоря Дегнера;
- першим заступником голови Державного агентства лісових ресурсів - Сергія Власенка.
- першим заступником голови правління ПАТ "Надра України" - Сергія Паюка.

При цьому Кабмін звільнив:

- Максима Максименцева з посади заступника голови правління ПАТ "Надра України";
- Станіслава Ковалевського з посади заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища;
- Олега Коваля з посади заступника міністра соціальної політики.

Нагадаємо, також у Кабміні звільняли та назначали голів РДА.

Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради 4 березня. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів. ЗМІ писали, що Денис Шмигаль може очолити новий уряд.

Пізніше повідомлялося, що на позачерговому засідання парламенту 4 березня, крім можливої заміни прем’єр-міністра, Рада може здійснити 4 ротації в уряді.

Голосування по відставці генерального прокурора України на позачерговій сесії Верховної Ради 4 березня може і відбутися, але навряд чи буде успішним.


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