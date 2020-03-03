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03 березня 2020, 12:45 16

Зберігайте спокій: Гончарук відреагував на появу коронавірусу в Україні

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03 березня 2020, 12:45 16
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Після появи інформації про перший випадок інфікування коронавірусом в Україні Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав українців зберігати спокій
Фото: flickr
Після появи інформації про перший випадок інфікування коронавірусом в Україні Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав українців зберігати спокій

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Як і очікувалося, в Україні зафіксовано перший випадок захворювання, спричиненого новим коронавірусом. Наголошую, держава готова оперативно реагувати й надавати кваліфіковану медичну допомогу", – написав Гончарук.

Він також попросив зберігати спокій та отримувати інформацію лише з офіційних джерел.

Гончарук повідомив, що Уряд створив спеціальну інформаційну сторінку з усією актуальною інформацією про поширення коронавірусу в світі та дії владних структур.

Нагадаємо, в Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу. Чоловік потрапив до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні у суботу, 29 лютого. Грип у нього не підтвердився, тому аналізи відправили до Києва у Центр громадського здоров`я.


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