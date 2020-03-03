На Чернігівщины згоріла школа
Минулої ночі в с. Пальчики Бахмацького району Чернігівської області в одноповерховій будівлі загальноосвітнього навчального закладу виникла пожежа
Минулої ночі в с. Пальчики Бахмацького району Чернігівської області в одноповерховій будівлі загальноосвітнього навчального закладу виникла пожежа
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Згідно з повідомленням, пожежа виникла о 02:08 і о 06:55 була ліквідована.
"Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено дах, перекриття та майно площею 600 м2", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до гасіння залучалися 23 людини і сім одиниць техніки, з них від ДСНС - 19 і четверо відповідно.
Причина пожежі встановлюється.
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