На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків 5 військових отримали поранення
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.
Зокрема, 7 обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поруч з населеними пунктами Мар’їнка та Опитне, двічі неподалік Красногорівки, у районі Авдіївки, поряд з Новомихайлівкою, поблизу Лебединського.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів наших позицій, а саме: двічі поблизу Оріхового, двічі у районі Новотошківського, двічі неподалік Кримського. Слід зазначити, що противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномету калібру 120 мм.
"2 березня, внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовці отримали поранення, троє – бойове ураження", - йдеться у повідомленні.
Також внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу.
З початком цієї доби російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 8 мін по захисникам н.п. Широкине, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". За поточну добу втрат немає.
За підтвердженими даними втрати російських окупаційних військ протягом останніх двох днів склали: безповоротними – 4 особи, пораненими та травмованими – 2 особи, знищено озброєння та військової техніки – 2 одиниці.
Нагадаємо, 1 березня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, три військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення та ще три чоловіка отримали бойове ураження. Це сталося під час підвезення продуктів до позицій українських захисників поблизу н.п. Нижньотепле. Російські окупанти помітили автомобіль та застосували протитанковий ракетний комплекс.
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