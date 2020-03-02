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02 березня 2020, 19:55 1

Поліція розслідує вісім кримінальних справ через заворушення в Нових Санжарах

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02 березня 2020, 19:55 1
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В ході розслідування заворушень біля медичного центру "Нові Санжари" в Полтавській області десятьом протестувальникам вручено підозри у вчиненні кримінальних злочинів, п'ятеро з них суд відправив під домашній арешт
Фото: МВС
В ході розслідування заворушень біля медичного центру "Нові Санжари" в Полтавській області десятьом протестувальникам вручено підозри у вчиненні кримінальних злочинів, п'ятеро з них суд відправив під домашній арешт

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.

Загалом поліція розслідує вісім кримінальних проваджень по факту блокування транспортних комунікацій, захоплення транспортного підприємства, групове порушенням громадського порядку, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, масові заворушення, заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку.

Напомним, 20 февраля борт с эвакуированными украинцами из Уханя приземлился в Харькове.

Утром 20 февраля в Новых Санжарах люди вышли на митинг против заселения в санаторий эвакуированных украинцев из Китая. Позже сообщалось о столкновениях местных жителей с представителями правоохранительных органов.

В мережі з’явилося відео, на якому видно, що автобус із евакуйованими українцями із китайської провінції Ухань, де зараз лютує небезпечний коронавірус, невідомі закидали камінням.


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