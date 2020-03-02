Поліція розслідує вісім кримінальних справ через заворушення в Нових Санжарах

В ході розслідування заворушень біля медичного центру "Нові Санжари" в Полтавській області десятьом протестувальникам вручено підозри у вчиненні кримінальних злочинів, п'ятеро з них суд відправив під домашній арешт

Фото: МВС

В ході розслідування заворушень біля медичного центру "Нові Санжари" в Полтавській області десятьом протестувальникам вручено підозри у вчиненні кримінальних злочинів, п'ятеро з них суд відправив під домашній арешт

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