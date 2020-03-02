Опубліковано записи розмов, де екс-начальник САД Миколаївщини домовляється про хабарі
Про це повідомляє прес-служба відомства, передає RegioNews.
Також НАБУ опублікувало записи розмов Андрія Максименко з представниками ТОВ "Полтавабудцентр", від яких він вимагав "відкати" за підряд на ремонт траси Н-11 Дніпро - Миколаїв.
"Керівника Служби автодору Миколаївської області обвинувачують у тому, що у серпні 2019 року посадовець вимагав та отримав 300 тис. грн від приватної компанії за сприяння в перерахуванні їй понад 4,62 млн грн як оплату за фактично виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв. Менше ніж за місяць потому обвинувачений повторно висунув вимогу з одержання частини коштів, сплачених підконтрольною йому державною установою приватному підприємству, цього разу у сумі 90 тис. дол. США", — йдеться в повідомленні.
Саме при отриманні цієї частини хабара Андрія Максименко і затримали.
На записах, опублікованих антикорупційним бюро, екс-керівник САД домовляється з власником ТОВ "Полтавабудцентр" Араиком Амирханяном про суми, які йому повинні передати. Також НАБУ опублікувало відеозапис, на якому Андрію Максименко передають пакет з 300 тисячами гривень.
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснювали з серпня 2019 року.
12 вересня 2019 року керівнику Служби автомобільних доріг у Миколаївській області повідомили про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.
2 грудня 2019 року підозрюваному та його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду.
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