Опубліковано записи розмов, де екс-начальник САД Миколаївщини домовляється про хабарі

Національне антикорупційне бюро направило у Вищий антикорупційний суду обвинувальний акт у справі про отримання екс-начальником Служби автодоріг у Миколаївській області Андрієм Максименко хабара в розмірі 2,24 мільйона гривень

Фото: скрін з відео

Національне антикорупційне бюро направило у Вищий антикорупційний суду обвинувальний акт у справі про отримання екс-начальником Служби автодоріг у Миколаївській області Андрієм Максименко хабара в розмірі 2,24 мільйона гривень

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає RegioNews.

Також НАБУ опублікувало записи розмов Андрія Максименко з представниками ТОВ "Полтавабудцентр", від яких він вимагав "відкати" за підряд на ремонт траси Н-11 Дніпро - Миколаїв.

"Керівника Служби автодору Миколаївської області обвинувачують у тому, що у серпні 2019 року посадовець вимагав та отримав 300 тис. грн від приватної компанії за сприяння в перерахуванні їй понад 4,62 млн грн як оплату за фактично виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв. Менше ніж за місяць потому обвинувачений повторно висунув вимогу з одержання частини коштів, сплачених підконтрольною йому державною установою приватному підприємству, цього разу у сумі 90 тис. дол. США", — йдеться в повідомленні.

Саме при отриманні цієї частини хабара Андрія Максименко і затримали.

На записах, опублікованих антикорупційним бюро, екс-керівник САД домовляється з власником ТОВ "Полтавабудцентр" Араиком Амирханяном про суми, які йому повинні передати. Також НАБУ опублікувало відеозапис, на якому Андрію Максименко передають пакет з 300 тисячами гривень.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснювали з серпня 2019 року.

12 вересня 2019 року керівнику Служби автомобільних доріг у Миколаївській області повідомили про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

2 грудня 2019 року підозрюваному та його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду.

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