Чотирьох черкащан номінували на Героя спортивного року України
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на НОК України в Черкаській області.
Назар Чепурний – чемпіон світу (вправа на перекладині) і срібний призер чемпіонату світу (командні змагання) серед юніорів зі спортивної гімнастики, володар 3-х золотих (командні змагання, вільні вправи, вправи на коні) і срібної (вправи на кільцях) нагород ХV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю (17 років). Він представлений в номінації "Зірка, що сходить”.
Анастасія Сапсай – чемпіонка світу і ІІ Європейських ігор з самбо. Спортсменка представлена в номінації "Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту)".
Іван Ткаченко, Нікіта Руслов у складі чоловічої збірної команди з баскетболу 3х3 до 23 років – срібні призери чемпіонату світу U23. Вони номіновані як "Найкраща команда з ігрових видів спорту”.
Нагадаємо, що Всеукраїнська урочиста церемонія "Герої спортивного року” - одна з найголовніших спортивних подій року й нагорода традиційно присуджується найкращим спортсменам і тренерам.
Як повідомляли RegioNews раніше, спортсмени із Кропивницького Ярослав Ткач і Данило Назаренко у вересні 2020 року поїдуть на чемпіонат світу із єдиноборств.
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