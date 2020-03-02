В Харківській області дільничні виборчкомів не можуть отримати печатки

В Харківській області дільничні виборчих комісій через не набуття повноважень не можуть отримати печатки та попередні списки виборців з Відділу ведення Державного реєстру виборців

Фото: Лозівська міська рада

В Харківській області дільничні виборчих комісій через не набуття повноважень не можуть отримати печатки та попередні списки виборців з Відділу ведення Державного реєстру виборців

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Лозівської міської ради. Так, 2 березня мер Лозової Сергій Зеленський зустрівся з головою окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 179 Олександром Чорним з приводу законності виборчого процесу. На зустрічі були озвучені проблемні питання, що виникли у дільничних виборчкомів. Виявляється, що через не набуття повноважень вони не можуть отримати печатки та попередні списки виборців з Відділу ведення Державного реєстру виборців. Сергій Зеленський зауважив, що врегулювання даної ситуації відповідно до діючого законодавства знаходиться поза межами компетенції органів місцевого самоврядування. Тому просив терміново вирішити дане проблемне питання. Нагадаємо, проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 відбудуться 15 березня 2020 року. Вибори відбудуться у зв’язку з призначенням Олексія Кучера, що представляв 179 ВО У Верховній Раді (фракція "Слуга народу"), головою Харківської облдержадміністрації.

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