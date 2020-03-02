На Чернігівщині представили нового голову Куликівської РДА
Петро Єрко став новим головою Куликівської районної державної адміністрації
Петро Єрко став новим головою Куликівської районної державної адміністрації
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівську облдержадміністрацію.
Сьогодні, 2 березня, голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко офіційно представив нового голову Куликівської райдержадміністрації Петра Єрка.
Петро Єрко – уродженець Куликівського району, вся його трудова діяльність пов'язана з цим регіоном. Почав працювати у Куликівській РДА у 1992 році спеціалістом І категорії управління сільського господарства. Обіймав різні посади органу виконавчої влади. З 2014 року працював першим заступником голови РДА. Обирався депутатом Куликівської районної ради трьох скликань.
Новому керівникові доручили сприяти розвитку бізнесу, створювати нові робочі місця, забезпечувати соціальні програми.
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