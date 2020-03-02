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02 березня 2020, 18:28

На Чернігівщині представили нового голову Куликівської РДА

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02 березня 2020, 18:28
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Петро Єрко став новим головою Куликівської районної державної адміністрації
Петро Єрко став новим головою Куликівської районної державної адміністрації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чернігівську облдержадміністрацію.

Сьогодні, 2 березня, голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко офіційно представив нового голову Куликівської райдержадміністрації Петра Єрка.

Петро Єрко – уродженець Куликівського району, вся його трудова діяльність пов'язана з цим регіоном. Почав працювати у Куликівській РДА у 1992 році спеціалістом І категорії управління сільського господарства. Обіймав різні посади органу виконавчої влади. З 2014 року працював першим заступником голови РДА. Обирався депутатом Куликівської районної ради трьох скликань.

Новому керівникові доручили сприяти розвитку бізнесу, створювати нові робочі місця, забезпечувати соціальні програми.


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