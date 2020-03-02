Цьогоріч пенсії підвищать перед місцевими виборами
Міністерка соцполітики Юлія Соколовська підтвердила індексацію пенсій, інформує RegioNews. Про це вона написала у Facebook.
Індексація пенсій буде! А разом з нею - і нова стратегія зростання пенсій, яку урядова команда та депутатський корпус...Опубліковано Соколовська Юлія Понеділок, 2 березня 2020 р.
"Індексація пенсій буде! А разом з нею – і нова стратегія зростання пенсій, яку урядова команда та депутатський корпус розробили за дорученням президента Володимира Зеленського! Ініціатива полягає в планомірному підвищенні виплат – уже до 2023 року розмір середньої пенсії зросте на 1200 грн!" – наголосила Соколовська.
За її словами, додаткове підвищення здійснюватиметься у декілька етапів:
2020 рік – спочатку найстарші люди віком від 80 років (з урахуванням індексації уже цього року їхні пенсії у середньому зростуть на 700 грн/міс.);
далі – від 78 років;
ще за рік – від 75 років і т. д.
Крім того, якщо парламент підтримає законопроект Мінсоцполітики №2494, то вже починаючи з цього місяця одинокі пенсіонери старше 80 років будуть отримувати ще одну допомогу – на догляд.
"Таким чином, ми збільшимо виплати для ще 100 тис. наших пенсіонерів, які додатково щомісячно отримуватимуть по 670 грн", - написала Соколовська.
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