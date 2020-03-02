На евакуацію українців з Китаю виділили 4,5 мільйона гривень
На евакуацію українців та членів їхніх сімей з китайського міста Ухань, яка відбулася 20 лютого, з бюджету України виділили 4,5 мільйона гривень
На евакуацію українців та членів їхніх сімей з китайського міста Ухань, яка відбулася 20 лютого, з бюджету України виділили 4,5 мільйона гривень
Про це повідомило Міністерство інфраструктури у відповідь на запит hromadske, пише RegioNews.
"…було виділено 4500 тисяч гривень для здійснення евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу 2019-nCoV на території Китайської Народної Республіки (м. Ухань)", — йдеться в документі.
Там уточнили, що кошти відомству виділили з резервного фонду бюджету відповідно до розпорядження Кабінету міністрів від 5 лютого.
Нагадаємо, літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського міста Ухань українцями та іноземцями зранку 20 лютого приземлився у Харкові.
На борту перебували 45 українців та 27 іноземців, а також екіпаж та лікарі. Зазначалося, що всі здорові та без симптомів коронавірусу.
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