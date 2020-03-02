МЗС повідомило деталі розгляду справи ексдепутата Мельничука в Греції

Справу колишнього народного депутата 8 скликання і екскомандира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука прокурор грецького міста Салоніки розгляне 3 березня

Фото: facebook/SergiyMelnuchykKombatAidar

Справу колишнього народного депутата 8 скликання і екскомандира батальйону "Айдар" Сергія Мельничука прокурор грецького міста Салоніки розгляне 3 березня

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає RegioNews

Зазначається, що за результатами даного розгляду буде прийнято рішення про утримання його під вартою або звільнення.

"Станом на 14 год. 2 березня С.Мельничука переведено до Управління поліції м.Серрес. Начальник управління поліції запевнив консула, що права С.Мельничука не порушені, стан здоров’я задовільний, наш громадянин забезпечений усім необхідним. 3 березня на 10 год. ранку запланована зустріч з прокурором з м.Салоніки, який розгляне справу затриманого та ухвалить рішення щодо запобіжний заходу про утримання під вартою або звільнення", - зазначив Погорельцев.

За його словами, зараз український консул разом з перекладачем знаходиться в управлінні поліції і найближчим часом до закладу має прибути адвокат з метою обговорення питань щодо завтрашньої зустрічі з прокурором.

Повідомляється, що представники місцевої поліції співпрацюють з консулом у справі Мельничука.

За інформацією Погорельцева, наразі дружина Мельничука разом з дитиною перебуває в управлінні поліції, і з боку консульства України їм надається необхідне сприяння та допомог

"Наразі стан здоров’я пані Мельничук та дитини нормальний, вони забезпечені усім необхідним. Департамент консульської служби МЗС, Консульство України в Салоніках та Посольство України в Греції тримають справу на особливому контролі", - заявив Погорельцев.

Нагадаємо, колишнього командира батальйону "Айдар", народного депутата 8 скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією за карткою Інтерполу, яку подала Росія.