Стрілянина на Львівщині: подробиці жорстокого вбивства дівчини

Увечері 1 березня у Пустомитах вбили 22-річну Олену Старостенко з Яворова. 56-річний мешканець сусіднього села Малечковичі Віктор Тур застрелив її пострілом у голову і важко поранив перехожого, що кинувся їй на допомогу

Олена Старостенко. Фото із сайтів Zaxid.net та Поліції Львівської області

Увечері 1 березня у Пустомитах вбили 22-річну Олену Старостенко з Яворова. 56-річний мешканець сусіднього села Малечковичі Віктор Тур застрелив її пострілом у голову і важко поранив перехожого, що кинувся їй на допомогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.

З’ясувалося, що Олена Старостенко була коханкою Віктора Тура, вона періодично приїжджала з Яворова у Малечковичі, де упродовж останніх років проживав 56-річний Віктор Тур.

Озброєного вбивцю оголосили у розшук, станом на ранок 2 березня його ще не знайшли.

Близько 21:00 на вул. Садовій на виїзді з Пустомитів трапився конфлікт між 22-річною дівчиною та 56-річним уродженцем Харківщини Віктором Туром. Під час сварки він вистрелив їй в голову. Дівчина впала на землю і почала просити на допомогу. До неї підбіг 41-річний чоловік, який проходив повз, Віктор Тур вистрілив йому в груди.

Вулиця Садова у Пустомитах

"Проведеними заходами було встановлено, що близько 21:00 на вулиці Садовій у Пустомитах 56-річний житель Харківської області вистрілив у голову своїй знайомій, 22-річній мешканці міста Яворів, а також поранив очевидця події, котрий кинувся на допомогу дівчині", – розповів про обставини вбивства начальник поліції у Львівській області Василь Віконський.

Розстрілявши двох людей, Віктор Тур сів в мікроавтобус Volkswagen T5 і поїхав у невідомому напрямку. На місце події викликали медиків, які забрали постраждалих в лікарню. Однак дорогою 22-річна дівчина померла в автомобілі швидкої допомоги. 41-річного перехожого, теж мешканця Малечковичів, госпіталізували у важкому стані. Зранку 2 березня постраждалого чоловіка прооперували, зараз його життю нічого не загрожує.

Одразу після стрілянини поліція оголосила план "перехоплення" і патрульні почали зупиняти та перевіряти автомобілі на виїздах зі Львова. О 22:30 автомобіль Volkswagen T5, на якому втік Тур, знайшли покинутим у лісопосадці між селами Наварія та Поршна в Пустомитівському районі.

56-річного Віктора Тура негайно оголосили у розшук – поліція опублікувала фото підозрюваного і попередила, що він може бути озброєним і небезпечним. Слідчі уже відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ та ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) ККУ.

Мер Пустомитів Олег Серняк повідомив, що на міські камери спостереження потрапив автомобіль, на якому Віктор Тур втікав з місця злочину. Усі відеозаписи передали поліції.

За кілька годин після вбивства поліція оприлюднила фотографію 56-річного Віктора Тура. Чоловік є уродженцем Харківщини, однак уже кілька років мешкав у селі Малечковичі Пустомитівського району. Втім, близько року він уже не жив у селі, але наразі невідомо куди він переїхав. За даними поліції, раніше Віктор Тур не був судимим і у нього є цивільна дружина.

Віктор Тур

Правоохоронці проводять допити свідків події та родичів учасників події, щоб з'ясувати причину конфлікту між Віктором Туром та Оленою Старостенко.

Прикмети Віктора Тура: зріст близько 170 см, шатен, носить бороду. Був одягнений у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр та темні штани.