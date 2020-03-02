Новим керівником Волинської поліції став Юрій Крошко
Про це пише RegioNews з посиланням на volyn.com.ua.
Дотепер Юрій Крошко був керівником обласного управління стратегічних розслідувань, а раніше працював на високих посадах у поліції Кіровоградщини та Житомирщини областей.
Під час представлення очільника були присутні голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, прокурор Волині Тарас Безрукий, керівники інших силових структур.
Довідка: Юрій Крошко народився 25 серпня 1977 року в Житомирі.
У 1998 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України.
Службу в органах внутрішніх справ розпочав із оперуповноваженого відділу по боротьбі зі злочинністю Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України у Житомирській області.
В період з 1998 по 2018 роки працював на різних посадах у поліції Житомирської області та заступником начальника управління у Кіровоградській області.
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