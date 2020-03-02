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02 березня 2020, 17:44 3

Новим керівником Волинської поліції став Юрій Крошко

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на русском языке
02 березня 2020, 17:44 3
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Сьогодні його представив колективу голова Нацполіції України Ігор Клименко
Сьогодні його представив колективу голова Нацполіції України Ігор Клименко

Про це пише RegioNews з посиланням на volyn.com.ua.

Дотепер Юрій Крошко був керівником обласного управління стратегічних розслідувань, а раніше працював на високих посадах у поліції Кіровоградщини та Житомирщини областей.

Під час представлення очільника були присутні голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, прокурор Волині Тарас Безрукий, керівники інших силових структур.

Довідка: Юрій Крошко народився 25 серпня 1977 року в Житомирі.

У 1998 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України.

Службу в органах внутрішніх справ розпочав із оперуповноваженого відділу по боротьбі зі злочинністю Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України у Житомирській області.

В період з 1998 по 2018 роки працював на різних посадах у поліції Житомирської області та заступником начальника управління у Кіровоградській області.


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