Останній Ілліч: під Полтавою досі стоїть пам’ятник диктатору Леніну
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на LB.ua.
Пам’ятник радянської епохи знайшли у селі Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області. Місцеві говорять, що бетонний Ленін колись був пам’яткою монументального мистецтва. Але кілька останніх років за ним ніхто не доглядає: постамент і сама фігура швидко руйнуються.
Думки мешканців села розділилася: дехто хоче, щоб Леніна відправили у брухт, інші просять зберегти монумент як історичну пам’ять. Керівник проекту "Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков розповів, що місцева влада обіцяла позбутися монумента ще у січні. Нагадаємо, що, згідно закону про декомунізацію, який вступив у силу навесні 2015 року, пам’ятники Володимиру Ульянову мають бути демонтовані, бо він причетний до репресій українського народу.
Як раніше повідомляли RegioNews, у Каховці Херсонської області фахівці з охорони пам'яток розповіли, чому співробітники Інституту національної пам'яті проявили некомпетентність у питанні знесення "Легендарної тачанки".
- 17:44 02 березня Новим керівником Волинської поліції став Юрій Крошко
- 17:31 02 березня Останній Ілліч: під Полтавою досі стоїть пам’ятник диктатору Леніну
- 17:25 02 березня В українських супермаркетах ажіотаж на крупи та медичні маски
- 17:20 02 березня "Укравтодор" отримає 19 мільярдів гривень кредитних гарантій уряду
- 17:20 02 березня Нардеп: у "Слузі народу" розглядають єдиного кандидата на прем’єра - Шмигаля
- 17:06 02 березня У тестовому режимі почав працювати канал для Донбасу
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:57 25 лютого Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)