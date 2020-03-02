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02 березня 2020, 17:31 2

Останній Ілліч: під Полтавою досі стоїть пам’ятник диктатору Леніну

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02 березня 2020, 17:31 2
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У селі Веселий Поділ, незважаючи на прийнятий кілька років тому закон про декомунізацію, й досі стоїть пам’ятник диктатору Володимиру Леніну
Фото: Pixabay
У селі Веселий Поділ, незважаючи на прийнятий кілька років тому закон про декомунізацію, й досі стоїть пам’ятник диктатору Володимиру Леніну

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на LB.ua.

Пам’ятник радянської епохи знайшли у селі Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області. Місцеві говорять, що бетонний Ленін колись був пам’яткою монументального мистецтва. Але кілька останніх років за ним ніхто не доглядає: постамент і сама фігура швидко руйнуються.

Думки мешканців села розділилася: дехто хоче, щоб Леніна відправили у брухт, інші просять зберегти монумент як історичну пам’ять. Керівник проекту "Декомунізація. Україна” Вадим Поздняков розповів, що місцева влада обіцяла позбутися монумента ще у січні. Нагадаємо, що, згідно закону про декомунізацію, який вступив у силу навесні 2015 року, пам’ятники Володимиру Ульянову мають бути демонтовані, бо він причетний до репресій українського народу.

Як раніше повідомляли RegioNews, у Каховці Херсонської області фахівці з охорони пам'яток розповіли, чому співробітники Інституту національної пам'яті проявили некомпетентність у питанні знесення "Легендарної тачанки".


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