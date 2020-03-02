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02 березня 2020, 17:25 7

В українських супермаркетах ажіотаж на крупи та медичні маски

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02 березня 2020, 17:25 7
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Через дефіцит медичних масок в супермаркетах продають марлеві пов'язки, а також констатують зростання попиту громадян на крупи
Фото: flickr
Через дефіцит медичних масок в супермаркетах продають марлеві пов'язки, а також констатують зростання попиту громадян на крупи

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

"Справді, наразі ажіотажний попит на медичні маски. Вони виготовляються виключно за межами України, тому їх імпорт був тимчасово призупинено через підвищений попит на продукцію у виробників. Зараз готуємо до введення в асортимент багаторазові марлеві пов'язки від українського виробника, але їх виробництво не може забезпечити весь підвищений попит через те, що пов'язки шиються вручну", - повідомила прес-служба мережі "Епіцентр К".

Також представники компанії заявили про те, що попит на антисептики також високий.

У прес-службі мережі "Ашан" констатують, що попит зріс не тільки на маски і антисептики, але й на продаж цибулі, часнику та цитрусових.

"Ажіотаж справді є, але не такий високий, як в аптеках, наприклад. Дефіциту товару в нас поки що не спостерігається. Ми збільшуємо запаси масок на складах супермаркетів. Але в лютому, в традиційний період зростання сезонних захворювань, збільшуємо закупівлю масок, тому в нас поки що є достатні обсяги залишків цього товару на складах", - повідомили в прес-службі "Ашану".

Водночас рітейлер допускає можливість виникнення проблем у разі замовлення нових партій масок.

Як повідомлялося, у центрі Харкова китайський студент вийшов на одиночний пікет на підтримку хворих коронавірусом.

На станціях київського метро висять буклети, в яких можна поцікавитися, як вберегтися від хвороби. Також для запобігання коронавірусу в Києві дезинфікують громадський транспорт.


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