Нардеп: у "Слузі народу" розглядають єдиного кандидата на прем’єра - Шмигаля
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, депутат від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський, пише УНН.
Всередині фракції на посаду наразі розглядають одного кандидата – це новопризначений віце-прем’єр-міністр України, міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, говорить народний депутат.
"По багатьом міністрам завтра буде стояти питання. Насправді, по кандидатурам – хто саме точно піде, сказати зараз дуже тяжко, тому що по багатьом кандидатурам накопичилось багато негативу, який може реалізуватись у відставку. Головне - щоб модель уряду, який залишиться, а тим паче нового уряду, була більш ефективною", - сказав Монастирський.
Нардеп не виключив, що на засіданні відбудеться можливе обговорення Дениса Шмигаля у ролі нового прем’єра.
"Зараз багато варіантів обговорюється. Це (Денис Шмигаль - ред.) – один із варіантів. Але, насправді, фінальне обговорення має відбутись саме завтра - на фракції. Тому я думаю, що вже після того, як фракція обговорить і буде прийняте якесь рішення, можна буде говорити про рішення", - підкреслив він.
Зі слів голови комітету, інших кандидатур крім Шмигаля на посаду прем’єра у фракції наразі не розглядається. "Те, що ми зараз обговорюємо у розмовах між депутатами протягом цих днів, то наразі серед народних депутуатів фракції "Слуга народу" інших кандидатур не розглядається", - додав він.
"По абсолютно всім іншим міністрам йде розмова, тривають обговорення про те, як все має відбуватись. Я думаю, завтра на фракції буде прийнято фінальне рішення, як ми рухаємось і хто буде змінений безпосередньо в уряді", - пояснив Монастирський.
За інформацією українських ЗМІ, віце-прем’єр-міністр України, міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль може очолити новий уряд.
- 17:44 02 березня Новим керівником Волинської поліції став Юрій Крошко
- 17:31 02 березня Останній Ілліч: під Полтавою досі стоїть пам’ятник диктатору Леніну
- 17:25 02 березня В українських супермаркетах ажіотаж на крупи та медичні маски
- 17:20 02 березня "Укравтодор" отримає 19 мільярдів гривень кредитних гарантій уряду
- 17:20 02 березня Нардеп: у "Слузі народу" розглядають єдиного кандидата на прем’єра - Шмигаля
- 17:06 02 березня У тестовому режимі почав працювати канал для Донбасу
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:57 25 лютого Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)