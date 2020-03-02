11:12  02 березня
КСУ напередодні термінового засідання Ради розгляне конституційність закону про люстрацію
15:03  02 березня
АМКУ відкрив справу проти "Нафтогазу" - за завищення цін на газ для населення
12:59  02 березня
Бойовики обстріляли місто в Донецькій області. Поранено місцевого жителя
UA | RU
UA | RU
02 березня 2020, 17:20 17

Нардеп: у "Слузі народу" розглядають єдиного кандидата на прем’єра - Шмигаля

Читайте также
на русском языке
02 березня 2020, 17:20 17
Читайте также на русском языке
Народні депутати фракції "Слуга народу" завтра обговорять питання щодо кадрових змін в уряді, зокрема, і щодо можливої відставки прем’єр-міністра Олексія Гончарука
Фото: facebook
Народні депутати фракції "Слуга народу" завтра обговорять питання щодо кадрових змін в уряді, зокрема, і щодо можливої відставки прем’єр-міністра Олексія Гончарука

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, депутат від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський, пише УНН.

Всередині фракції на посаду наразі розглядають одного кандидата – це новопризначений віце-прем’єр-міністр України, міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль, говорить народний депутат.

"По багатьом міністрам завтра буде стояти питання. Насправді, по кандидатурам – хто саме точно піде, сказати зараз дуже тяжко, тому що по багатьом кандидатурам накопичилось багато негативу, який може реалізуватись у відставку. Головне - щоб модель уряду, який залишиться, а тим паче нового уряду, була більш ефективною", - сказав Монастирський.

Нардеп не виключив, що на засіданні відбудеться можливе обговорення Дениса Шмигаля у ролі нового прем’єра.

"Зараз багато варіантів обговорюється. Це (Денис Шмигаль - ред.) – один із варіантів. Але, насправді, фінальне обговорення має відбутись саме завтра - на фракції. Тому я думаю, що вже після того, як фракція обговорить і буде прийняте якесь рішення, можна буде говорити про рішення", - підкреслив він.

Зі слів голови комітету, інших кандидатур крім Шмигаля на посаду прем’єра у фракції наразі не розглядається. "Те, що ми зараз обговорюємо у розмовах між депутатами протягом цих днів, то наразі серед народних депутуатів фракції "Слуга народу" інших кандидатур не розглядається", - додав він.

"По абсолютно всім іншим міністрам йде розмова, тривають обговорення про те, як все має відбуватись. Я думаю, завтра на фракції буде прийнято фінальне рішення, як ми рухаємось і хто буде змінений безпосередньо в уряді", - пояснив Монастирський.

За інформацією українських ЗМІ, віце-прем’єр-міністр України, міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль може очолити новий уряд.


Кабмин Кабмін Гончарук прем'єр
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
25 лютого 2020, 19:57
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Нерухомий магнат. Як Гройсман скуповує Вінницю
02 березня 2020, 08:59
Три роки без мера. Хто готується зайняти крісло очільника Луцька
27 лютого 2020, 16:40
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Осачук Сергій Дмитрович
Голова Чернівецької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »